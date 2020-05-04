Коронавирус В Минздраве назвали рискованным смягчение карантина

2020-05-04 17:30 279

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов считает рискованным решение Кабинета министров смягчить карантинные меры.

Степанов подчеркнул, что в настоящее время Украина находится на плато эпидемии, и признаков схождения с него пока что нет.

"За время карантина нам удалось не свалиться в пик заболеваемости, не нагрузить нашу медицинскую систему до уровня, при котором мы бы не смогли оказывать медицинскую помощь людям, которые в ней нуждаются", - отметил министр и напомнил, что за последние несколько дней ежедневный диапазон больных составляет 400-600 человек.

"Пока что мы не видим снижения заболеваемости... По нашему убеждению, смягчения, которые мы делаем, мы делаем в достаточно рискованном виде", - подчеркнул министр здравоохранения.

В связи с этим Минздрав предлагает четко прописать санитарные нормы (дистанция между посетителями, дезинфекционные средства и пр.), которые должны соблюдаться в работающих заведениях, и жестко их контролировать.

Также Степанов озвучил предложение касательно критериев адаптивного карантина.

"Например, у нас есть некоторые области - та же Черновицкая область или Ивано-Франковская - где очень высокий уровень заболеваемости и большое количество заболевших регистрируют каждый день. Конечно, мы не можем себе позволить открытие такое же, как это происходит в других областях. Мы считаем, что нужно вводить механизм адаптивного карантина: если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то должно быть меньше", - заявил министр и подчеркнул, что Минздрав намерен следить за ситуацией, и если будет негативная тенденция, карантин будут ужесточать.

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