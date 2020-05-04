Коронавирус Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам: что нужно знать заробитчанам

2020-05-04 19:00 387

Консульские учреждения Польши в Украине с 4 мая возобновили выдачу виз.

Об этом сообщается на сайте польского правительства.

"В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", - отмечается в сообщении.

В связи с этим с 30 апреля заявители, имеющие подтверждающие документы об опыте выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, получили возможность зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.

"Прием заявителей с другой целью, чем получение рабочей визы из вышеперечисленных категорий, даже при условии наличия актуальной регистрации и при наличии всех необходимых документов, осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

Заявители, которые зарегистрируются в системе e-konsulat, должны соблюдать следующие правила:

- с целью ограничения количества лиц, ожидающих под консульством, необходимо приходить только в указанное время;

- распечатать все страницы анкеты, в том числе и страницу, на которой указана дата и время приема в консульстве;

- подготовить все необходимые документы;

- ожидая под консульством в очереди, следует соблюдать дистанцию минимум 1,5 м друг от друга;

- вход в консульство возможен только в маске и в одноразовых перчатках;

- входя в консульство, при себе можно иметь только пакет документов, а все остальные личные вещи, в том числе сумки, нужно оставить перед входом.

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