Коронавирус Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам: что нужно знать заробитчанам

2020-05-04 19:00 387
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Консульские учреждения Польши в Украине с 4 мая возобновили выдачу виз.

Об этом сообщается на сайте польского правительства.

"В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", - отмечается в сообщении.

В связи с этим с 30 апреля заявители, имеющие подтверждающие документы об опыте выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, получили возможность зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.

"Прием заявителей с другой целью, чем получение рабочей визы из вышеперечисленных категорий, даже при условии наличия актуальной регистрации и при наличии всех необходимых документов, осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

Заявители, которые зарегистрируются в системе e-konsulat, должны соблюдать следующие правила:

- с целью ограничения количества лиц, ожидающих под консульством, необходимо приходить только в указанное время;

- распечатать все страницы анкеты, в том числе и страницу, на которой указана дата и время приема в консульстве;

- подготовить все необходимые документы;

- ожидая под консульством в очереди, следует соблюдать дистанцию минимум 1,5 м друг от друга;

- вход в консульство возможен только в маске и в одноразовых перчатках;

- входя в консульство, при себе можно иметь только пакет документов, а все остальные личные вещи, в том числе сумки, нужно оставить перед входом.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Что влияет на смертность от COVID-19: врач рассказала, когда нужно срочно вызывать "скорую"

2020-05-03 10:00 870

фото Ввод монеты 10 гривен: Нацбанк объяснил украинцам, что делать со старыми купюрами

2020-04-30 21:00 13413

Какая украинцам нужна соцпомощь, чтобы выжить при карантине: названы суммы

2020-04-30 20:30 1296

Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам

2020-04-30 20:00 834

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Россию обвинили в попытке выкрасть данные о коронавирусе у Британии

2020-05-04 22:00 165

Разведка США выяснила, зачем Китай скрыл данные о коронавирусе

2020-05-04 21:30 207

Участникам ВНО-2020 разрешили изменить место прохождения тестирования

2020-05-04 21:00 171

Инфекционист рекомендует не сбивать температуру при COVID-19

2020-05-04 20:30 243
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Россию обвинили в попытке выкрасть данные о коронавирусе у Британии 2020-05-04 22:00 165
Разведка США выяснила, зачем Китай скрыл данные о коронавирусе 2020-05-04 21:30 207
Участникам ВНО-2020 разрешили изменить место прохождения тестирования 2020-05-04 21:00 171
Инфекционист рекомендует не сбивать температуру при COVID-19 2020-05-04 20:30 243

Лента

22:00 Россию обвинили в попытке выкрасть данные о коронавирусе у Британии
21:30 Разведка США выяснила, зачем Китай скрыл данные о коронавирусе
21:00 Участникам ВНО-2020 разрешили изменить место прохождения тестирования
20:30 Инфекционист рекомендует не сбивать температуру при COVID-19
20:00 Открытие метро и снятие масочного режима: стали известны новые планы насчет карантина в Украине
19:30 Откроет ли Украина все КПП на границе с 11 мая: в Кабмине дали четкий ответ
19:00 Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам: что нужно знать заробитчанам
видео 18:30 Зеленский напугал прогнозом по коронавирусу в случае отмены карантина: озвучены цифры
18:00 Как изменится курс доллара в Украине: прогноз эксперта
17:30 В Минздраве назвали рискованным смягчение карантина