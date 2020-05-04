Коронавирус Участникам ВНО-2020 разрешили изменить место прохождения тестирования

2020-05-04 21:00 174
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В Украине с 6 по 18 мая можно сменить место сдачи ВНО, обратившись к руководителю своего учебного заведения и указав свое местонахождение. Об этом сообщили в  пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

"С 6 до 18 мая можно будет сменить указанное при регистрации для участия в ВНО место его сдачи. Такую возможность предоставляет МОН участникам, место жительства и учебное заведение которых находятся в различных областях, или на расстоянии более 150 километров друг от друга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее письмо сегодня было направлено руководителям учебных заведений.

"Ученики школ-интернатов, заведений профессионально-технического, профессионального перед высшим и высшего образования, кототрые на время карантина поехали домой в другую область или на большое расстояние от своего учебного заведения, могут иметь неудобства с доездом к населенному пункту, указанного ими ранее при регистрации. Поэтому мы даем им возможность сдать тестирование в ближайшем к ним пункте проведения ВНО", - сообщили в МОН.

Отмечается, что изменить место прохождения ВНО участники могут, обратившись к руководителю своего учебного заведения и указав местоположение в прохождении сессии ВНО. Руководители учебных заведений со своей стороны должны внести изменения в регистрационные данные.

Напомним, в Министерстве образования и науки Украины объяснили, что нельзя заменить ВНО вступительными экзаменами, так как это может увеличить количество передвижения и не соблюдение санитарных протоколов.

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