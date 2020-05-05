Коронавирус Несмотря на коронавирус: Лукашенко пригласил глав других государств на парад в Минск

2020-05-05 18:00 222
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направит главам государств бывшего СССР приглашения на парад ко Дню победы, который пройдет 9 мая в Минске несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, пишет БелТА.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - отметил глава белорусского государства.

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