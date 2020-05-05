Коронавирус В Минздраве рассказали об условиях работы парикмахерских на карантине

2020-05-05 19:00 204

Министерство здравоохранения Украины разработало специальные требования к противоэпидемическим мерам для парикмахерских и салонов красоты в период смягчения карантина. Соответствующий проект распоряжения главного государственного санитарного врача о проведении общественного обсуждения некоторых требований к противоэпидемическим мерам при ослаблении карантина обнародован на сайте ведомства.

Согласно проекту распоряжения, при организации противоэпидемических мер салонам следует:

-организовать проведение температурного скрининга всех работников перед сменой, не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градусов или с признаками ОРВИ;

-прием клиентов осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции в 1,5 м;

-запретить пребывание сторонних лиц в заведении, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью;

-организовать на входе место для дезинфекции рук;

-организовать одновременное пребывание клиентов по расчету не более одного человека на 10 кв. м площади, допуск

- клиентов разрешается только в масках или респираторах;

-между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию не менее 2 м;

-работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки;

-проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Также отмечается, что владельцы будут обязаны обеспечивать персонал пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов, информирование клиентов насчет ограничений, нанесение маркировки для соблюдения дистанции, влажную уборку не реже чем каждые два часа и в конце смены, отстранение работников из групп риска.

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