Коронавирус Ляшко заявил, что Украина уже преодолела пик коронавируса

2020-05-06 17:30 276
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Пик коронавирусной инфекции в Украине пришелся на 17 апреля. Такое заявление сделал главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в Минздраве изначально пик заболеваемости COVID-19 ожидали 14 апреля.

"По расчетам, у нас могло быть на 14 апреля 41 тыс. больных. Но мы заранее ввели карантин. Если брать ретроспективную динамику и у нас не будет дальше роста, то мы уже вышли на пик 17 апреля. С тех пор мы держимся в промежутке 400-550 случаев и в этом диапазоне мы уже 17 дней", - отметил Ляшко.

Он также рассказал, что в Украине планируют создать лабораторию для разработки вакцин. Она должна появиться на базе Института эпидемиологии им. Громашевского. Ляшко подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждали с директором Института.

"И мы приняли тогда решение, что мы построим одну лабораторию на территории Института эпидемиологии, которая будет работать как для практических исследований, которые сейчас проводятся как для коронавирусной болезни, так и для научных исследований. Это нам позволит соединить науку и практику. В дальнейшем мы сможем разрабатывать определенные диагностические тест-системы или исследовать эффективность лечения определенных препаратов. Также будет возможность заниматься разработкой иммунобиологических препаратов", - заявил Ляшко.

В то же время глава украинского правительства Денис Шмыгаль утверждает, что пика коронавируса стоит ждать в ближайшую неделю.

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