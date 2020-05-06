Коронавирус В Украине запретили проводить массовые акции на 8-9 мая

2020-05-06 18:00 216
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Кабинет министров Украины запретил проводить массовые мероприятия 8-9 мая в связи с карантином. О данном решении правительства сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Накануне Дня памяти 8 и 9 мая в связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия. Чтобы не подвергать риску наших граждан мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий", - отметил премьер.

Вместе с тем он призвал глав ОГА лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальное отмечание ветеранов Второй мировой войны, проживающих в их регионах.

"Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином", - заявил премьер.

Стоит отметить, что накануне об отказе от проведения массовых акций 8 и 9 мая сообщил мэр Киева Виталия Кличко.

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