Коронавирус ФОПам начали начислять пособия на детей: как и сколько можно получить

2020-05-06 18:30 366

В Украине стартовала программа финпомощи ФЛП (ФОПам) в качестве пособия на детей возрастом до 10 лет. Об этом сообщила на заседании правительства министр соцполитики Марина Лазебная.

"Детские выплаты" назначать предпринимателям, работающим на упрощенной системе налогообложения и относятся к 1 и 2 групп плательщиков единого налога.

Сколько могут получить малые предприниматели:

- на детей до 6 лет - выплата составит 1779 гривен;

- на детей от 6 до 10 лет - 2218 гривен.

Как получить помощь?

Один из родителей, который является ФЛП, может воспользоваться электронным сервисом на сайте Минсоцполитики, через который можно подать заявление и документы для назначения пособия.

Лично через ящик для корреспонденции в органах соцзащиты населения по месту жительства или прислать документы в эти органы почте.

Оперативно оформить заявку и получить услугу с помощью портала "Действие" (раздел "Пенсии, льготы и помощь").

По предварительным правительства, на эту помощь могут рассчитывать около 300 тыс. физических лиц-предпринимателей, в которых около 400 тыс. детей.

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