ВОЙНА В Украине В Украине начали выплачивать денежную помощь 5000 гривен на человека: кто получит

2023-07-15 12:30

 

Государственный почтовый оператор "Укрпочта" доставляет государственные выплаты пострадавшим от "большой воды".

Так, в Херсонской ОВА показали, как происходит доставка денежной помощи в Корабельном районе Херсона, который больше всего пострадал в результате наводнения после подрыва Каховской ГЭС.

Отметим, что размер выплаты составляет 5000 гривен. Ее выплачивают единовременно гражданам, которые на момент Каховской катастрофы находились в жилых домах в зоне затопления. Данную выплату получили уже более 1000 заявителей с Херсонщины.

Кроме того, жителям Херсона также выплачивают помощь из областного, местного бюджета и от международных организаций.

Украинцам, которые пострадали от наводнения, рекомендуют обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Напомним, мы сообщали, что подать заявку на единовременную помощь 5000 гривен можно только до конца лета.

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