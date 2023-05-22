ВОЙНА В Украине Учения украинских пилотов F-16 уже начались − Боррель

2023-05-22 18:26

 

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель надеется, что передача истребителей F-16 в Украину начнется в ближайшее время.

Об этом он заявил перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Боррель приветствовал принятие решения о передаче современных истребителей Украине, добавив, что Силы обороны страны в них нуждаются.

"Обучение пилотов уже началось, и я надеюсь, что вскоре мы сможем предоставить Украине это оружие (F-16. – Ред.)", – подчеркнул он.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В нее уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.

Также Белый дом подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.

Президент Джо Байден заявил, что получил от Владимира Зеленского "твердое заверение", что украинские войска не будут использовать предоставленные Западом истребители F-16 для вторжения на российскую территорию.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Минобороны намекнули, когда F-16 будут патрулировать небо Украины

2023-05-21 14:10

роССия угрожает странам Запада после заявления о поставках Украине самолетов F-16

2023-05-21 10:27

Украинские пилоты с нетерпением ждут обучения на F-16, — Резников

2023-05-21 08:30

В Белом доме объяснили, как быстро Украина сможет получить F-16

2023-05-20 15:10

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Южная Корея тщательно изучит список вооружений, запрошенных Зеленским

2023-05-22 19:15

Учения украинских пилотов F-16 уже начались − Боррель

2023-05-22 18:26

рф создает "элитную" авиационную группу для атак на Украину − британская разведка

2023-05-22 17:37

Оккупанты не смогут двинуться на Славянск после Бахмута - ISW

2023-05-22 16:48
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Южная Корея тщательно изучит список вооружений, запрошенных Зеленским 2023-05-22 19:15
Учения украинских пилотов F-16 уже начались − Боррель 2023-05-22 18:26
рф создает "элитную" авиационную группу для атак на Украину − британская разведка 2023-05-22 17:37
Оккупанты не смогут двинуться на Славянск после Бахмута - ISW 2023-05-22 16:48