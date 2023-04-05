ВОЙНА В Украине В Украине начали чаще штрафовать пешеходов: за что и сколько придется платить

2023-04-05 21:51

Штраф за нарушение правил дорожного движения в Украине могут выписать не только водителю, но и пешеходу. В частности, оштрафовать могут за переход проезжей части в неустановленном месте.

Об этом пишет Auto24.

Так, согласно ч. 1 ст. 127 КУоАП, за такое нарушение грозит административный штраф в размере 255 грн.

Мало того, при оспаривании штрафа суды все чаще подтверждают виновность пешеходов в нарушении ПДД, когда они выбегают на проезжую часть во время движения транспорта.

Стоит добавить, что подобные судебные решения подтверждают, что полиция начала по-другому относится к пешеходам – нарушители правил – и водители, и пешеходы – должны нести ответственность. Пешеходы также должны соблюдать ПДД, чтобы уменьшить количество ДТП по их вине.