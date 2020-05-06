Коронавирус В Украине вскоре начнут испытывать на людях препарат от коронавируса

2020-05-06 20:00 216
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Во вторник, 5 мая, министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал указ, предусматривающий начало клинических испытаний препарата от коронавируса на пациентах с COVID-19.

Согласно обнародованным данным, речь идет о препарате "Биовен". Испытания будут проводить в пяти больницах Украины.

В указанных на сайте Минздравах данных значится, что эффективность Биовена при лечении коронавируса будут проверять в виде раствора для инфузий (одна доза объемом 1 мл содержит 0,1 г иммунологически активной белковой фракции IgG.).

В соответствии с указом, препарат начинают испытывать в следующих медучреждениях:

  • Киевская больница №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);
  • Киевская больница №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);
  • Белоцерковская больница №3 (3-е инфекционное отделение);
  • Львовская областная инфекционная больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);
  • Одесская инфекционная больница (боксированное отделение №10).

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться и чем лечат коронавирус

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине запретили проводить массовые акции на 8-9 мая

2020-05-06 18:00 225

Ляшко заявил, что Украина уже преодолела пик коронавируса

2020-05-06 17:30 276

Общественный транспорт в Украине запустят после 11 мая - как изменится карантин

2020-05-06 13:42 3447

«Передал врачам «болгарку»: стало известно, как Бродский помогает стране бороться с коронавирусом

2020-05-06 11:48 411

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Коронавирус может распространяться через сточные воды - биологи

2020-05-06 22:00 21

ПриватБанк опубликовал график работы на майские праздники

2020-05-06 21:30 72

Украинцам рассказали, как изменится курс доллара после отмены карантина

2020-05-06 21:00 129

В Украине вскоре начнут испытывать на людях препарат от коронавируса

2020-05-06 20:00 216
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Коронавирус может распространяться через сточные воды - биологи 2020-05-06 22:00 21
ПриватБанк опубликовал график работы на майские праздники 2020-05-06 21:30 72
Украинцам рассказали, как изменится курс доллара после отмены карантина 2020-05-06 21:00 129
В Украине вскоре начнут испытывать на людях препарат от коронавируса 2020-05-06 20:00 216

Лента

22:00 Коронавирус может распространяться через сточные воды - биологи
21:30 ПриватБанк опубликовал график работы на майские праздники
21:00 Украинцам рассказали, как изменится курс доллара после отмены карантина
20:30 Киев уйдет под воду: синоптики предупредили о шторме и ливнях
20:00 В Украине вскоре начнут испытывать на людях препарат от коронавируса
19:30 Правительство Германии одобрило возобновление Бундеслиги во второй половине мая
19:00 Нардеп показал зарплаты руководства Укроборонпрома
18:30 ФОПам начали начислять пособия на детей: как и сколько можно получить
18:00 В Украине запретили проводить массовые акции на 8-9 мая
17:30 Ляшко заявил, что Украина уже преодолела пик коронавируса