В Украине вскоре начнут испытывать на людях препарат от коронавируса

Во вторник, 5 мая, министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал указ, предусматривающий начало клинических испытаний препарата от коронавируса на пациентах с COVID-19.
Согласно обнародованным данным, речь идет о препарате "Биовен". Испытания будут проводить в пяти больницах Украины.
В указанных на сайте Минздравах данных значится, что эффективность Биовена при лечении коронавируса будут проверять в виде раствора для инфузий (одна доза объемом 1 мл содержит 0,1 г иммунологически активной белковой фракции IgG.).
В соответствии с указом, препарат начинают испытывать в следующих медучреждениях:
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