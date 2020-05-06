Коронавирус В Украине вскоре начнут испытывать на людях препарат от коронавируса

2020-05-06 20:00 216

Во вторник, 5 мая, министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал указ, предусматривающий начало клинических испытаний препарата от коронавируса на пациентах с COVID-19.

Согласно обнародованным данным, речь идет о препарате "Биовен". Испытания будут проводить в пяти больницах Украины.

В указанных на сайте Минздравах данных значится, что эффективность Биовена при лечении коронавируса будут проверять в виде раствора для инфузий (одна доза объемом 1 мл содержит 0,1 г иммунологически активной белковой фракции IgG.).

В соответствии с указом, препарат начинают испытывать в следующих медучреждениях:

Киевская больница №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

Киевская больница №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

Белоцерковская больница №3 (3-е инфекционное отделение);

Львовская областная инфекционная больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);

Одесская инфекционная больница (боксированное отделение №10).

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