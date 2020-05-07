Мир Из-за коронавируса и карантина более 1,6 млрд человек могут потерять работу

2020-05-08 13:15 231

Как сообщает агентство BBC, уровень безработицы в Индии в настоящее время находится на рекордно высоком уровне – 27,1%. Показатели безработицы в стране в четыре раза выше, чем в США.

Источник дохода в апреле потеряли 122 млн человек. Напомним, Индия находится в изоляции с 25 марта. Карантинные меры направлены на борьбу с распространением коронавирусной болезни. В настоящее время в стране зафиксированы около 50 тыс. случаев заражения Covid-19.

Между тем, в Международной организации труда прогнозируют ухудшение ситуации с безработицей из-за продления странами карантина, направленного на борьбу с коронавирусной инфекцией. По прогнозам экспертов, 1,6 млрд человек могут потерять средства к существованию из-за продления карантина.

В Украине ситуация также не особо обнадеживающая, ежедневно регистрируют 5-7 тыс. безработных.

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