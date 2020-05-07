Коронавирус Рада приняла закон об массовом тестировании украинцев на коронавирус: что это значит

2020-05-07 17:30 957



Документ вносит изменения в закон "О защите населения от инфекционных болезней". Его авторами выступили депутаты от фракции "Голос".

Для кого тестирование в Украине будет обязательным?

В первую очередь, бесплатное тестирование будут проводить лицам, у которых есть признаки коронавируса. Также тест сделают украинцам, у которых есть установленный контакт с уже зараженным человеком.

Также документ предусматривает регулярное обязательное тестирование для медработников и тех, кто оказывает помощь зараженным.

Что еще изменится в украинской медицине с принятием данного закона?

Изменения в закон разрешают привлекать к мероприятиям по борьбе с коронавирусом врачей-интернов и врачей, у которых нет нужной квалификации.

Кроме того, медработники, которые находятся на самоизоляции после контакта с больным COVID-19, получат увеличенный размер пособия по временной нетрудоспособности до 100% средней зарплаты.

Также в документе есть следующие поручения для Кабмина:

Обновление алгоритмов тестирования на амбулаторном уровне, определение учреждений здравоохранения (первой, второй, третьей волн) и специализированных госпиталей для приема больных коронавирусом, а также очередности их заполнения в соответствии с последними международными рекомендациями;

Обеспечение разработки инструкций по обучению медицинских работников и продолжение соответствующих учений, которые уже проводятся;

Обеспечение опубликования всей информации, касающейся противодействию COVID-19.

МЕДИКОВ ПРИРАВНЯЛИ К ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

Также приняты законодательные изменения, устанавливающие страховые выплаты медработникам, задействованным в борьбе с эпидемией, в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января в случае смерти от коронавирусной инфекции.

Согласно закону о государственном бюджете на 2020 год, с 1 января прожиточный минимум для трудоспособных составляет 2102 гривны, в связи с этим размер выплаты составит 1,577 миллиона гривен. В случае смерти медработника от коронавирусной инфекции выплату смогут получить в равных частях члены его семьи, родители, лица, состоявшие на его иждивении.

Также документом устанавливается, что медработник, который умер от коронавирусной инфекции, приравнивается по своему статусу к военнослужащему, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Члены семьи такого медработника, его родители и иждивенцы пользуются всеми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством Украины для членов семьи, родителей и иждивенцев военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей.

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