Коронавирус Рада приняла важный закон для медиков, "воюющих" с коронавирусом: кто и какие выплаты получит

2020-05-07 18:00 189
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Верховная Рада во время внеочередного заседания 7 мая поддержала законопроект о государственном страховании для медиков, которые заразились коронавирусом при лечении больных.

"За" проголосовали 340 нардепов, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Законопроект предусматривает выплаты для медиков, которые в течение года получили группу инвалидности в следствие заболевания коронавирусной болезнью. Выплата будет выдаваться при условии, что заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей, в размере не менее 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - 681 000 грн.

В случае смерти медика, который работал в условиях повышенного риска заражения инфекцией, выплата родственникам составит 750 прожиточных минимумов - 1 702 500 грн.

Также согласно законопроекту умершие от коронавируса медики будут приравнены к погибшим военнослужащим. Их семьи получат все соответствующие права и гарантии.

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