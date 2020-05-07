Коронавирус В Минздраве назвали медуслуги, которые будут бесплатными на втором этапе медреформы

2020-05-07 20:00 93
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

После внедрения второго этапа медреформы бесплатными останутся ряд услуг. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы оставляем финансирование на уровне 2019 года, чтобы оно было не меньше для наших больниц, которые находятся на втором и третьем уровнях, мы оставляем финансирование первичной медицинской помощи, мы оставляем приоритетные пакеты лечения инфаркта миокарда и инсульта, и тарифы на это должны быть адекватны, включать и все лекарства, весь процесс лечения, все лекарства и заработную плату", - отметил Степанов.

Он также добавил, что будет бесплатной и экстренная помощь.

"Также мы оставляем пакет по экстренной медицинской помощи - и будем вводить соответствующие коэффициенты по времени проезда, относительно качества предоставления медпомощи, установления диагноза", - заявил глава Минздрава.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Минздраве объяснили, как будут работать магазины с 11 мая

2020-05-06 17:00 588

Учебные заведения до 1 сентября уже открываться не будут, - Минздрав

2020-05-06 16:30 501

С сентября школьники месяц будут догонять школьную программу

2020-05-05 22:00 759

В Минздраве рассказали об условиях работы парикмахерских на карантине

2020-05-05 19:00 831

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Итальянская вакцина против COVID-19 впервые в истории нейтрализовала вирус в клетках человека

2020-05-07 20:30 123

В Минздраве назвали медуслуги, которые будут бесплатными на втором этапе медреформы

2020-05-07 20:00 93

Шмыгаль собрался «разогреть» экономику за счет пенсионеров

2020-05-07 18:30 453

Рада приняла важный закон для медиков, "воюющих" с коронавирусом: кто и какие выплаты получит

2020-05-07 18:00 186
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Итальянская вакцина против COVID-19 впервые в истории нейтрализовала вирус в клетках человека 2020-05-07 20:30 123
В Минздраве назвали медуслуги, которые будут бесплатными на втором этапе медреформы 2020-05-07 20:00 93
Шмыгаль собрался «разогреть» экономику за счет пенсионеров 2020-05-07 18:30 453
Рада приняла важный закон для медиков, "воюющих" с коронавирусом: кто и какие выплаты получит 2020-05-07 18:00 186

Лента

20:30 Итальянская вакцина против COVID-19 впервые в истории нейтрализовала вирус в клетках человека
20:00 В Минздраве назвали медуслуги, которые будут бесплатными на втором этапе медреформы
19:30 Зеленский подписал важный закон: что изменится навсегда, «украинцы больше не смогут…»
19:00 Ермак: Хотим вернуть оккупированный Донбасс до конца года. Если нет - план Б
18:30 Шмыгаль собрался «разогреть» экономику за счет пенсионеров
18:00 Рада приняла важный закон для медиков, "воюющих" с коронавирусом: кто и какие выплаты получит
17:45 Чемпионов мира Усика и Ломаченко внесли в базу данных "Миротворца"
17:30 Рада приняла закон об массовом тестировании украинцев на коронавирус: что это значит
фото 17:00 Тепло и солнце возвращаются: синоптики показали карту потепления
16:30 В штате Нью-Йорк от COVID умерли более 20 тысяч