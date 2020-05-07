Коронавирус В Минздраве назвали медуслуги, которые будут бесплатными на втором этапе медреформы

2020-05-07 20:00 93

После внедрения второго этапа медреформы бесплатными останутся ряд услуг. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы оставляем финансирование на уровне 2019 года, чтобы оно было не меньше для наших больниц, которые находятся на втором и третьем уровнях, мы оставляем финансирование первичной медицинской помощи, мы оставляем приоритетные пакеты лечения инфаркта миокарда и инсульта, и тарифы на это должны быть адекватны, включать и все лекарства, весь процесс лечения, все лекарства и заработную плату", - отметил Степанов.

Он также добавил, что будет бесплатной и экстренная помощь.

"Также мы оставляем пакет по экстренной медицинской помощи - и будем вводить соответствующие коэффициенты по времени проезда, относительно качества предоставления медпомощи, установления диагноза", - заявил глава Минздрава.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире