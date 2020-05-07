Коронавирус Итальянская вакцина против COVID-19 впервые в истории нейтрализовала вирус в клетках человека

2020-05-07 20:30 126
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Итальянские ученые заявили, что их экспериментальная вакцина против коронавируса сможет предотвращать распространение болезни. Они подчеркнули, что вакцина сумела не только выработать антитела у мышей, но и нейтрализовать вирус в клетках человека.

Исследование вакцины от компании Takis di Pomezia, которое проводят в вирусологической лаборатории Института Спалланцани, проходит успешно. Впервые в мире вакцина против нового коронавируса нейтрализовала вирус в клетках человека, сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Генеральный директор компании Луиджи Аурисиккио заявил журналистам, что итальянский кандидат вакцины против COVID-19 нейтрализовал вирус в клетках человека.

Мы первые в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной. Мы ожидаем, что это произойдет и у людей... Мы видели количество индуцированных антител. Сейчас мы видим, что антитела способны блокировать вирус. Следующий шаг – это понять, как долго длится иммунный ответ,
– сказал Луиджи.

Он рассказал, что результаты исследования являются обнадеживающими. После однократной вакцинации мыши выработали антитела, способные блокировать заражение клеток человека вирусом Sars-CoV-2.

Во время разработки вакцины было 5 вариантов и все они генерировали большое количество антител. Исследователи отобрали двоих кандидатов с наилучшими результатами. Сыворотку выделяют из крови, богатой антителами.

На сегодня иммунный ответ, сформированный большинством наших пяти кандидатов, влияет на вирус. Мы ожидаем еще лучших результатов после второй вакцинации,
– добавил один из сотрудников компании Эмануэль Марра.

Также ученые добавили, что потенциальная вакцина, скорее всего, будет адаптироваться к эволюции вируса и его возможным мутациям.

Лаборатория еще не составила ни одного официального отчета и не обнародовала результаты проведенных экспертиз. Сейчас институт завершает оценивание, чтобы определиться насчет целесообразности продолжения этих исследований и формализации конкретных соглашений.

В случае хорошего сценария, испытания на людях планируют начать в конце лета.

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