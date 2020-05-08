Коронавирус Глава Минздрава заявил, что в некоторых областях карантин могут усились

2020-05-08 19:30 231
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В случае усложнения ситуации с коронавирусом в некоторых регионах местные власти могут вводить адаптивный карантин, который может быть усилен. 

"С 11 мая правительство сделало первое послабление карантина, которое касается практически всех сфер нашей жизни. Органы местного самоуправления имеют право и обязанность усиливать те или иные карантинные мероприятия.

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Это и является адаптивным карантином. Государство устанавливает на уровне всего государства определенные правила, а если ситуация ухудшается, то местные власти усиливают карантин в зависимости от ситуации. Нами сейчас разрабатывается соответствующий алгоритм, критерии и рекомендации по усилению карантина. Думаю, что на днях мы уже сможем их предоставить в регионы", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сейчас уже введены элементы адаптивного карантина. Так, плановые операции разрешены только в тех областях, где система здравоохранения загружена не больше, чем на 50%.

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