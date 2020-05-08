Коронавирус Отмена карантина в Киеве: Кличко назвал точные даты, сроки, условия и проблемы

2020-05-08 14:46 219

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, с 12 мая в столице начнут послаблять карантинные ограничительные меры. В частности, откроются непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2); парикмахерские и салоны красоты (с предварительной записью и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно); парки и скверы (группами ограниченным числом лиц); временные сооружения (ларьки) с запретом употребления пищи и напитков на месте; небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и др.).

С 12 мая разрешат и работу адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов, автокинотеатров, музеев под открытым небом и библиотек - пока только на выдачу книг, без работы читальных залов. Но, обязательным остается соблюдение правил безопасности сотрудниками и посетителями заведений.

На первом этапе послаблений закрытыми останутся крупные торгово-развлекательные центры, а также - школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха.

Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе послаблений в нынешнем - ограниченном режиме - до 22 мая точно.

"Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов касаться электротранспорта - троллейбусов и трамваев", - добавил Кличко.

Бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы.

"Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства, и это будет не сразу", -уточнил мэр.

УЧЕНЫЕ В ШОКЕ - ЧЕМ ОКАЗАЛОСЬ ПОВТОРНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ COVID

Напомним, за минувшие сутки в Киеве умерло наибольшее количество больных коронавирусом с начала пандемии. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в больницах скончались 3 человека, еще 17 выздоровели. Среди заболевших 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки - двух, восьми и тринадцати лет. 21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции.

Сейчас в столичных больницах 44 больных коронавирусом в тяжелом состоянии. 5 из них- подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На сегодня в столице 1721 подтвержденный случай заболевания COVID-19. 32 человека умерли, 127 жителей Киева преодолели болезнь.

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