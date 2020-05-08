Коронавирус В МОЗ заявили, что эпидемия может затянуться

2020-05-09 00:08 180
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Украинцы могут расслабиться раньше времени из-за обманчивого ощущение безопасности, считает Ляшко.

Эпидемия в Украине может затянуться. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в программе Свобода слова Савика Шустера на канале Украина в пятницу, 8 мая.

"Это расслабление может привести к обманчивому ощущению безопасности. Это может продолжать продолжительность плато, на котором мы сейчас находимся. Будем надеяться, что наши карантинные ограничения, которые работают, не позволят уже сейчас сделать вспышку. Но хотел бы призвать, чтобы посмотрели на статистику, на другие страны. Сегодня мы еще не преодолели коронавирусную болезнь. Надо выполнять все противоэпидемические ограничения, которые есть в стране", - сказал Ляшко.

Напомним, что ранее в МОЗ назвали регионы с наибольшим приростом COVID-19. По итогам последних суток лидируют три западные области и столица. Количество заболевших детей в стране приближается к тысяче.

Также сообщалось, что Минздрав будет тестировать правоохранителей на COVID-19. На коронавирус будут тестировать полицейских и нацгвардейцев. Степанов заявил, что "безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет".

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