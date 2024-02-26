ВОЙНА В Украине Как проходит идентификация граждан, выехавших с временно оккупированных территорий и утративших документы

2024-02-26 15:39

Украинцы, выехавшие из временно оккупированных территорий и имеющие необходимость впервые оформить паспорт гражданина Украины или восстановить утерянный, должны пройти процедуру идентификации. Она может проводиться с привлечением свидетелей в режиме видеоконференцсвязи.

Итак, свидетелями могут быть:

  • дееспособный член семьи лица
  • близкое лицо или сосед, достигшие 14-летнего возраста

В соответствии с законодательством такими лицами могут выступать : муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной и двоюродный братья, родная и двоюродная сестры, родной брат и сестра жены (мужа), племянник, племянница, родной дядя, родная тетя, дед, баба, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, отец и мать жены (мужа) сына (дочери), усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, бывшая жена/муж, лицо, находящиеся под опекой или попечительством указанного субъекта

Важно для подтверждения того, что лицо является членом семьи или близким человеком, следует предоставить документы подтверждающие личность и этот факт (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, решение суда и другие документы).

Также к процедуре установления лица могут привлекаться иностранцы и лица без гражданства.

При этом такой человек должен иметь при себе один из приведенных документов:

  1. действительный паспортный документ иностранца
  2. документ, удостоверяющий личность без гражданства (вид на временное или постоянное проживание)
  3. удостоверение искателя убежища или удостоверение лица, которому предоставлена дополнительная защита.

Иностранные документы предъявляются с переводом на украинский язык и удостоверяются нотариально.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

КТО ИЗ УКРАИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ ДОЛЖЕН СРОЧНО ПРОЙТИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ - СРОКИ И УСЛОВИЯ

2024-02-26 12:28

Украинским пенсионерам дали два месяца - кого и почему могут весной лишить выплат

2024-02-06 14:32

Украинским пенсионерам-переселенцам дадут еще три месяца для идентификации

2023-12-22 17:32

Какова процедура идентификации граждан, выехавших из временно оккупированных территорий

2023-08-07 09:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Прокуратура начала расследование расстрела украинских военнопленных под Бахмутом

2024-02-26 17:37

Зеленский: Этот год переломный, от него может зависеть формат окончания войны

2024-02-26 16:05

Как проходит идентификация граждан, выехавших с временно оккупированных территорий и утративших документы

2024-02-26 15:39

В Україні хочуть посилити мобілізацію – поліцейським доведеться йти на фронт

2024-02-26 14:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Прокуратура начала расследование расстрела украинских военнопленных под Бахмутом 2024-02-26 17:37
Зеленский: Этот год переломный, от него может зависеть формат окончания войны 2024-02-26 16:05
Как проходит идентификация граждан, выехавших с временно оккупированных территорий и утративших документы 2024-02-26 15:39
В Україні хочуть посилити мобілізацію – поліцейським доведеться йти на фронт 2024-02-26 14:31