ВОЙНА В Украине Как проходит идентификация граждан, выехавших с временно оккупированных территорий и утративших документы

2024-02-26 15:39

Украинцы, выехавшие из временно оккупированных территорий и имеющие необходимость впервые оформить паспорт гражданина Украины или восстановить утерянный, должны пройти процедуру идентификации. Она может проводиться с привлечением свидетелей в режиме видеоконференцсвязи.

Итак, свидетелями могут быть:

дееспособный член семьи лица

близкое лицо или сосед, достигшие 14-летнего возраста

В соответствии с законодательством такими лицами могут выступать : муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной и двоюродный братья, родная и двоюродная сестры, родной брат и сестра жены (мужа), племянник, племянница, родной дядя, родная тетя, дед, баба, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, отец и мать жены (мужа) сына (дочери), усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, бывшая жена/муж, лицо, находящиеся под опекой или попечительством указанного субъекта

Важно для подтверждения того, что лицо является членом семьи или близким человеком, следует предоставить документы подтверждающие личность и этот факт (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, решение суда и другие документы).

Также к процедуре установления лица могут привлекаться иностранцы и лица без гражданства.

При этом такой человек должен иметь при себе один из приведенных документов:

действительный паспортный документ иностранца документ, удостоверяющий личность без гражданства (вид на временное или постоянное проживание) удостоверение искателя убежища или удостоверение лица, которому предоставлена дополнительная защита.

Иностранные документы предъявляются с переводом на украинский язык и удостоверяются нотариально.