Коронавирус В Украине перенесли вступительную кампанию: правила приема и сроки

2020-05-09 00:15 168
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Зарегистрироваться в электронном кабинете абитуриенты смогут с 1 августа, а подать документы в ВУЗ - с 13 по 22 августа.

Вступительную кампанию в ВУЗЫ перенесли на август. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования в пятницу, 8 мая.

"Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам Внешнего независимого оценивания), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования", - сказано в сообщении.

В свою очередь творческие конкурсы и вступительные экзамены на места госзаказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет проходить не позже 27 августа, а подача поступающими документов для зачисления - до вечера 31 августа.

"Министерство образования и науки предусмотрело для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении). Предусмотрено также, что поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированную электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения", - добавили в ведомстве.

Также перенесены сроки проведения регистрации для сдачи Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ). Регистрация пройдет с 12 мая до 5 июня в режиме онлайн. Даты проведения ЕВЭ и ЕПВИ остаются неизменными - 1 и 3 июля соответственно.

Отмечается, что даты регистрации электронных кабинетов поступающих на магистратуру, приема документов и рекомендаций также перенесены на месяц.

МОН расширил категории поступающих, которые смогут воспользоваться правом на перевод на вакантные места госзаказа (лица, у которых один из родителей (усыновителей) был полицейским, который погиб или признан судом безвестно отсутствующим лицом при исполнении им служебных обязанностей).

Министерство также закрепило право иностранцев и лиц без гражданства, которые проживают в Украине, лиц, которые признаны беженцами, и лиц, нуждающихся в дополнительной защите, на получение высшего образования наравне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета при условии выполнения таких же требований к поступлению, как и для граждан Украины - эти категории поступающих должны будут успешно сдать ВНО и подать до пяти заявлений на бюджетные места в университете.

"Обновленные Условия приема приведен в соответствие с принятыми 18 декабря 2019 года изменений в Закон "О высшем образовании". В частности, предусмотрена возможность подачи мотивационного письма, отменена обязательность проведения дополнительных вступительных испытаний для поступающих в магистратуру, получивших степень высшего образования по другой специальности и тому подобное", - резюмировали в МОН.

Напомним, что учебный год в Украине завершится дистанционно. Послабления карантина не касаются школ и их дистанционная работа остается неизменной, подчеркнули в МОН.

Также в МОН рассказали об особенностях ВНО-2020 в условиях пандемии. Тестирование могут перенести на август-сентябрь, а проводить его будут в средствах индивидуальной защиты.

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