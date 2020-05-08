Коронавирус Названа новая дата, когда в Украине запустят транспорт и откроют ТРЦ: "Мы уже собираемся..."

2020-05-09 00:03 270
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Украинцев предупредили о новом этапе ослабления карантина, на работу возвращаются маршрутки и торговые центры

Об этом сообщил киевский градоначальник Виталий Кличко.

По его словам, в 20-х числах столичная власть будет вводить новый этап ослабления карантина, который предусматривает возврат на работу торговых центров и городского общественного транспорта.

«Если мы будем запускать работу крупных торговых центров, то нам нужно будет запускать как минимум наземный транспорт. И мы готовимся к этому. Но прошу еще немного подождать. В начале 20-х чисел, 21-22-го, мы уже собираемся вводить еще большие смягчения», - отметил он.

В то же время украинцев предупредили, что в случае новой вспышки коронавируса в столице, Киев вернется к условию жесткого карантина.

Уточним, в Нацполиции предупредили, что будут штрафовать украинцев, которые будут нарушать закон на майские праздники.

Как известно, из-за мировой пандемии и карантина празднование Дня победы в Украине отменили. Все массовые мероприятия отменены, украинцам запретили устраивать пикники и шашлыки. Тем, кто будет нарушать карантин, грозит штраф от 17 тысячи гривен.

Кроме этого, 9 мая будет действовать еще одно ограничение – запрет на ношение и использование георгиевской ленты. За это украинцам грозит штраф в районе 5100 гривен или даже административный арест на 15 суток.

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