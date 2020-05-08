Коронавирус Трамп заявил, что коронавирус "уйдет и без вакцины"

2020-05-09 00:09 216

Президент США Дональд Трамп, ссылаясь на мнение неназванных врачей, что эпидемия коронавируса "исчезнет, и мы ее не увидим снова".



Президент США Дональд Трамп считает, что эпидемия коронавируса завершится независимо от того, изобретут ли эффективную вакцину против COVID-19. Как сообщает Yahoo News, об этом он заявил на брифинге 8 мая.

В частности, глава Белого дома заявил, что эпидемия "пройдет без вакцины, она исчезнет, и мы не увидим ее снова, надеюсь, некоторое время". Когда это произойдет, Трамп не знает: он сказал, что это может случиться осенью "или позже".

При этом он допустил возможность новой вспышки заболевания.

На вопрос, почему он решил, что эпидемия пройдет сама, Трамп ответил, что "просто полагается на то, что говорят врачи".

О вспышке коронавируса SARS-CoV-2 впервые сообщили власти Китая в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. К 8 мая в мире коронавирусом заразилось 3,9 млн человек, из них умерло 272 тыс., выздоровело 1,3 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса. Более 1,2 млн инфицированных и 76 тыс. умерших приходится на США.

В феврале, до начала массового заражения жителей США, Трамп говорил, что коронавирус "чудесным образом исчезнет" в апреле; однако ученые отмечали, что потепление вряд ли остановит эпидемию.

В конце апреля Трамп выдвигал гипотезу о возможности использования "огромного ультрафиолета" или "просто очень мощного света" на теле больного или даже внутри тела в качестве потенциального лечения от коронавирусной инфекции. Также он предположил, что победить вирус можно и с помощью инъекции дезинфицирующих средств.