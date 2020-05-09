Коронавирус COVID-19: в Украине третий день более 500 случаев

2020-05-09 15:00 246
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В Украине на сутки зафиксировали 515 новых случаев заражения коронавирусом, Общее число заболевших приближается к 15 тысячам.

В Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает пресс-служба Минздрава.

При этом за последние сутки было зафиксировано 515 новых случаев.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 9 мая в Украине 14 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев", - говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 522 случая;
  • Волынская область - 445 случаев;
  • Днепропетровская область - 681 случай;
  • Донецкая область - 99 случаев;
  • Житомирская область - 485 случаев;
  • Закарпатская область - 678 случаев;
  • Запорожская область - 320 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1095 случаев;
  • Кировоградская область - 411 случаев;
  • г. Киев - 1771 случай;
  • Киевская область - 959 случаев;
  • Львовская область - 699 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 204 случая;
  • Одесская область - 619 случаев;
  • Полтавская область - 240 случаев;
  • Ровенская область - 877 случаев;
  • Сумская область - 152 случая;
  • Тернопольская область - 977 случаев;
  • Харьковская область - 528 случаев;
  • Херсонская область - 156 случаев;
  • Хмельницкая область - 165 случаев;
  • Черновицкая область - 2179 случаев;
  • Черкасская область - 333 случая;
  • Черниговская область - 73 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 мая 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 38 179 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, накануне сообщалось о 504 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. А днем ранее это число составляло 507.

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