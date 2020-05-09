COVID-19: в Украине третий день более 500 случаев

В Украине на сутки зафиксировали 515 новых случаев заражения коронавирусом, Общее число заболевших приближается к 15 тысячам.
В Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает пресс-служба Минздрава.
При этом за последние сутки было зафиксировано 515 новых случаев.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 9 мая в Украине 14 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев", - говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 мая 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 38 179 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, накануне сообщалось о 504 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. А днем ранее это число составляло 507.
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