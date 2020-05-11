Коронавирус Массовый рецидив коронавирусной инфекции вполне возможен

2020-05-11 16:30 267
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У 5-15% переболевших коронавирусом людей может случиться рецидив. Такое мнение выдвинули ученые, проанализировавшие течение заболевания в Китае. Как выяснилось, в КНР более чем у 1% больных наблюдался рецидив заболевания. При этом вероятность такого явления гораздо выше.

Как сообщила директор кафедры инфекционных заболеваний Первой клиники Пекинского университета Вонга Гичена, в Китае сейчас нарастает страх перед возможностью повторного инфицирования. Никто из ученых не может объяснить, почему так происходит, но они и не сбрасывают со счетов изменчивость самих тест-систем. Об этом пишет Bloomberg.

«У большинства пациентов, у которых со временем повторно обнаружили коронавирус, нет никаких симптомов. Поэтому нужно провести дополнительные исследования, чтобы выяснить причины такого явления», — рассказала Гичена.

Ученые связывают повторные положительные результаты тестов на коронавирус с остатком в организме пациентов неактивных ферментов. Врачи пришли к такому выводу, проведя 277 повторных тестов тем, кому удалось побороть болезнь.

Несмотря на это, многие ученые придерживаются противоположного мнения в этом вопросе. Всемирная организация здравоохранения опровергла наличие доказательств того, что люди, которые переболели коронавирусной болезнью, не могут заразиться ею повторно.

Антитела к коронавирусу — один из главных показателей заражения у человека, именно на реагировании организма на вирус SARS-CoV-2 создавали первые тесты. Однако, ученые из Фуданьского университета в Китае обнаружили, что не у всех зараженных вырабатываются антитела к вирусу. Оказалось также, что уровень антител к коронавирусу увеличиваются с возрастом. У тех, кто выздоровел, в группе от 60 до 85 лет в крови антител было в три раза больше, чем у пациентов в возрасте от 15 до 39 лет.

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