ВОЙНА В Украине Закончить войну до конца года вполне реально – министр Резников

2022-07-17 16:00

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что окончание войны в Украине до конца этого года – реально. Однако это произойдет, только если партнеры будут продолжать нам помогать, уже не сомневаясь, что они помогают победителю.

Такое мнение министр высказал в интервью BBC.

Он напомнил, что союзники раньше считали, что Украина закончит поражением – через три дня сдаст Киев, и поэтому нам не сильно помогали, только поддерживали.

«Но когда они поверили, что победа Украины – абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы. Поэтому сейчас важно, чтобы мы синхронизировали наши планы на контрнаступление с их помощью не только оружием, но и продолжением еще более серьезных санкций против россии. Это серьезный общемировой проект. Даже с военной точки зрения, это абсолютно реалистичный план – освобождения по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года», – отметил министр.

Резников заявил, что Киев «дойдет до международно признанных границ по состоянию на 1991 год».

«Я никогда не рефлексирую ни на кого, а тем более на кремлевские цитаты. Я говорю, что считаю нужным донести до общества. И когда кто-то там кричит: «Ой, раскрыли планы!» – так что скрывать план о том, что мы планируем деоккупировать все наши оккупированные земли? Мы этого не скрываем. Мы дойдем до международно признанных границ по состоянию на 1991 год. Точка», – сказал Резников.

Он отметил, что это «абсолютно» касается и аннексированного россией Крыма, оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

«Вопрос в очередности кампаний и ресурса, который нам для этого нужен. И мы это, совершенно не скрывая, обсуждаем с нашими партнерами. Они знают о наших планах. И помогают нам, понимая, что и когда нам нужно для того или иного продвижения», – заявил Резников.

По его словам – завершить войну до конца года вполне реально.

Также, Резников заявил, что выдавать повестки в виде наказания является «полной глупостью».

«Что такое повестка? Повестка не означает, что тебя забрали в армию. Это значит: приди, пожалуйста, в центр комплектации. Не стоишь на учете? Проверим. Может, ты как раз нужен сейчас – тогда тебя вправе призвать во время военного положения. Или скажут: «Уходи, ты в резерве». Или: «Друг, а чего ты не стал на регистрацию?». Есть обязанность по закону, если ты уехал из Киева в Одессу, ты должен там прийти и стать на учет. Некоторые не делали этого. Кто-то не знал, а кто специально этого не сделал, чтобы его не могли найти. Поэтому идет человек – «Добрый день! Вот вам повестка. Придите – и дальше проверим». Иногда это делается как наказание за что-то – например, нарушение скоростного режима – я точно против этого. Я считаю, что эта глупость полная, потому что служить стране и защищать страну – это точно не должно быть наказанием», – отметил он.

Кроме того, в разговоре Резников отметил что украинское ПВО сбивает половину всех ракет, выпущенных по городам. А Украина вскоре может получить самолёты.

«В ноябре прошлого года шанс получить Stinger был нулевым. Раньше нам не хотели давать и Harpoon, и MLRS – как видите, сейчас они в нашем распоряжении», — сказал он.

По словам министра, страну сейчас защищают около миллиона украинцев. Сюда относятся ВСУ, Нацгвардия, Нацполиция, ГСЧС, СБУ и прочие формирования.