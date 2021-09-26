Украина Новые доплаты и массовый перерасчет пенсий: в ПФУ сообщили, что ждет украинцев с 1 декабря

2021-09-26 14:00

Пенсионерам в Украине пересчитают выплаты благодаря повышению минимальной пенсии

С 1 декабря 2021 года вырастет прожиточный минимум, который влияет на размер пенсионных выплат. Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1854 до 1934 гривен. Вырастут и размеры надбавок и доплат.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Ко всему прочему, с 1 декабря вырастет минимальная заработная плата с 6 тысяч грн до 6,5 тысяч грн - в связи с этим вырастет и размер минимальной пенсии 65-летним лицам: она составит 2600 гривен при условии наличия стажа 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

Также, ежемесячные доплаты в размере 400 гривен полагаются получателям выплат старше 75 лет и по 300 гривен будут начислят пенсионерам старше 70 лет. При этом максимальная пенсионная выплата увеличится на 1590 грн - до 20 930 грн.

Минимальная пенсия прикреплена к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас ее размер составляет 1 854 гривны.

Как будут пересчитывать пенсии до конца 2021-го и в 2022-м: