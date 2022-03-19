ВОЙНА В Украине ООН прогнозирует массовый голод в мире из-за войны в Украине

2022-03-19 13:00

 

И РФ, и Украина являются крупными экспортерами в агропромышленном секторе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об угрозе массового голода и продовольственного кризиса в мире в связи с российско-украинской войной.

Об этом он написал в Twitter.

Он подчеркнул, что война в Украине уже нарушила поставки продукции.

"Война в Украине уже нарушила цепочки поставок и вызывает стремительный рост цен на топливо, продукты питания и транспорт. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы", - заявил Гутерриш.

Накануне в Европейском Союзе предупреждали о продовольственном кризисе в мире, поскольку и РФ, и Украина являются крупными экспортерами в агропромышленном секторе.

Речь идет о возможном повышении цен на зерно, энергию, удобрения, металлы и др.

В МВФ отмечали, что наибольший удар придется по экономикам стран, которые больше всего зависят от импорта из Украины и России.

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