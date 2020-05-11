Коронавирус Самые зараженных области Украины - счет инфицированных пошел на тысячи

2020-05-11 11:42 309
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Общее число заболевших в Украине по состоянию на сегодня выросло до 15 648 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксировано 416 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные СНБО. При этом днем ранее было зафиксировано 522 новых случая. В субботу сообщалось о 515 новых зараженных, а в пятницу – о 504 заболевших.

За сутки больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (66), Черновицкой (56) и Ровенской областях (52 случая). От коронавируса за последние сутки в Украине умерли 17 человек (всего - 408), выздоровели 228 граждан (всего 3 288).

Ситуация с заражением китайским коронавирусом по областям:

  • Винницкая область - 553 случая
  • Волынская область - 482 случая
  • Днепропетровская область - 731 случай
  • Донецкая область - 100 случаев
  • Житомирская область - 523 случая
  • Закарпатская область - 730 случаев
  • Запорожская область - 329 случаев
  • Ивано-Франковская область - 1126 случаев
  • Кировоградская область - 420 случаев
  • Киев - 1871 случай
  • Киевская область - 1000 случаев
  • Львовская область - 798 случаев
  • Луганская область - 42 случая
  • Николаевская область - 223 случая
  • Одесская область - 646 случаев
  • Полтавская область - 247 случаев
  • Ровенская область - 978 случаев
  • Сумская область - 154 случая
  • Тернопольская область - 1018 случаев
  • Харьковская область - 595 случаев
  • Херсонская область - 161 случай
  • Хмельницкая область - 178 случаев
  • Черновицкая область - 2324 случая
  • Черкасская область - 342 случая
  • Черниговская область - 77 случаев

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