Самые зараженных области Украины - счет инфицированных пошел на тысячи
2020-05-11 11:42 309
Общее число заболевших в Украине по состоянию на сегодня выросло до 15 648 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксировано 416 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные СНБО. При этом днем ранее было зафиксировано 522 новых случая. В субботу сообщалось о 515 новых зараженных, а в пятницу – о 504 заболевших.
За сутки больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (66), Черновицкой (56) и Ровенской областях (52 случая). От коронавируса за последние сутки в Украине умерли 17 человек (всего - 408), выздоровели 228 граждан (всего 3 288).
Ситуация с заражением китайским коронавирусом по областям:
- Винницкая область - 553 случая
- Волынская область - 482 случая
- Днепропетровская область - 731 случай
- Донецкая область - 100 случаев
- Житомирская область - 523 случая
- Закарпатская область - 730 случаев
- Запорожская область - 329 случаев
- Ивано-Франковская область - 1126 случаев
- Кировоградская область - 420 случаев
- Киев - 1871 случай
- Киевская область - 1000 случаев
- Львовская область - 798 случаев
- Луганская область - 42 случая
- Николаевская область - 223 случая
- Одесская область - 646 случаев
- Полтавская область - 247 случаев
- Ровенская область - 978 случаев
- Сумская область - 154 случая
- Тернопольская область - 1018 случаев
- Харьковская область - 595 случаев
- Херсонская область - 161 случай
- Хмельницкая область - 178 случаев
- Черновицкая область - 2324 случая
- Черкасская область - 342 случая
- Черниговская область - 77 случаев
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о том, что никогда не покажут по ТВ