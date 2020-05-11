Коронавирус Самые зараженных области Украины - счет инфицированных пошел на тысячи

2020-05-11 11:42 309

Общее число заболевших в Украине по состоянию на сегодня выросло до 15 648 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксировано 416 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные СНБО. При этом днем ранее было зафиксировано 522 новых случая. В субботу сообщалось о 515 новых зараженных, а в пятницу – о 504 заболевших.

За сутки больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (66), Черновицкой (56) и Ровенской областях (52 случая). От коронавируса за последние сутки в Украине умерли 17 человек (всего - 408), выздоровели 228 граждан (всего 3 288).

Ситуация с заражением китайским коронавирусом по областям:

Винницкая область - 553 случая

Волынская область - 482 случая

Днепропетровская область - 731 случай

Донецкая область - 100 случаев

Житомирская область - 523 случая

Закарпатская область - 730 случаев

Запорожская область - 329 случаев

Ивано-Франковская область - 1126 случаев

Кировоградская область - 420 случаев

Киев - 1871 случай

Киевская область - 1000 случаев

Львовская область - 798 случаев

Луганская область - 42 случая

Николаевская область - 223 случая

Одесская область - 646 случаев

Полтавская область - 247 случаев

Ровенская область - 978 случаев

Сумская область - 154 случая

Тернопольская область - 1018 случаев

Харьковская область - 595 случаев

Херсонская область - 161 случай

Хмельницкая область - 178 случаев

Черновицкая область - 2324 случая

Черкасская область - 342 случая

Черниговская область - 77 случаев

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