Украина Адаптивный карантин: Что разрешено в Украине с 11 мая и какие запреты остались

2020-05-11 13:14 198
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В Украине с 11 мая начинается ослабление карантинных ограничений, принятых в связи с пандемией коронавируса.

"Этот день настал, потому что большинство из нас соблюдали правила. Однако это не значит, что мы можем пренебречь мерами безопасности. Ежедневно в Украине обнаруживают около 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Чтобы не пополнять эту неутешительную статистику, не забывайте о правилах безопасности", - говорится в сообщении Минздрава.

Уже сегодня могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, заведения общественного питания, учреждения торговли продовольственными и непродовольственными товарами, ряд видов деятельности, предусматривающий прием посетителей в офисных помещениях, а также стоматологии.

В учреждениях, возобновивших работу, должен быть организован температурный скрининг всех работников перед сменой, запрещено допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градуса или с признаками ОРВИ, прием клиентов должен осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции 1,5 м.

Кроме того, на входе в заведение торговли или сферы услуг должны быть организованы места для дезинфекции рук, клиентов и посетителей можно допускать только в масках или респираторах, сотрудники учреждения работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки, а также проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Также с 11 мая разрешается гулять в скверах и зонах отдыха, парках, включая лесопарковые и прибрежные зоны, будут открыты для посещения уличные детские и спортивные площадки.

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