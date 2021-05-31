Коронавирус В Чехии после полугодового карантина начинают ослаблять ограничения

2021-05-31 08:39

С 31 мая в Чехии после полугодового перерыва начинают работать заведения общепита - рестораны, бары, кафе вновь могут принимать посетителей в гостевых залах.

"С понедельника произойдет значительное смягчение действующих в республике из-за коронавируса социальных ограничений. Откроются рестораны, но с соблюдением ясных правил", - сообщил министр здравоохранения республики Адам Войтех.

Медик отметил, что в общепитах будет ограничено количество гостей за одним столиком - не более четырех человек. Также будут соблюдаться и другие противоэпидемиологические меры.

Кроме того, в Чехии с понедельника начинают работать бассейны и оздоровительные центры. Здесь заполняемость помещений разрешена лишь наполовину от обычной. Посетители обязаны будут иметь при себе определённые документы об отсутствии коронавируса - либо справку, подтверждающую перенесенное заболевание, либо отрицательный тест, либо сертификат о вакцинации.