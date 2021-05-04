Коронавирус Польша отменяет карантин - сегодня в стране открылись магазины, музеи и ТРЦ

2021-05-04 15:04

Сегодня Польша приступила к новому этапу ослабления коронавирусных ограничений. В стране разрешили работать бизнесу и начинается обучение в школах.

Так,4 мая в стране открываются все магазины, в том числе, в торговых центрах, а также музеи и художественные галереи (1 человек на 15 кв.м.), разрешается так называемое гибридное обучение для детей 1-3 классов.

На очереди и другие послабления. С 8 мая гостиницам и отелям разрешат работать с 50% заполняемостью, но СПА-комплексы и рестораны при них будут закрыты.

А с 15 мая требование носить маски на улице перестанет быть обязательным. Откроются летние веранды, театры и кинотеатры под открытым небом, разрешат проводить мероприятия на открытом воздухе, в том числе, свадьбы. При этом в учреждениях культуры и досуга должны соблюдаться санитарные требования и социальная дистанция.

Также с середины мая также вводится гибридное обучение для 4-8 классов начальной школы, гибридное обучение для 1-4 классов общеобразовательных школ, занятия спортом на открытых спортивных объектах с загрузкой 25%.

Напомним, с 1 мая в Польше начали действовать единые правила карантина, а не отдельные региональные, как было ранее. 

 

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