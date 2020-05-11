Курьезы фото Эсминец во время учений случайно выпустил ракету и потопил другой корабль ВМС

2020-05-11 15:12 105

Во время учений эсминец Jamaran ВМС Ирана по ошибке обстрелял и потопил дружественный корабль.

Как сообщает в Twitter директор политического отдела иранского информационного агентства Тасним Махди Бахтиари, инцидент произошел в Оманском заливе.

Эсминец выпустил противокорабельную ракету, которая попала во вспомогательное судно корвет Konarak. Поврежденный корабль быстро затонул.

"Число погибших составило 19 человек, 15 пострадали, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-службы ВМС.

В ВМС назвали произошедшее "инцидентом", однако детали о ракетном ударе по своему кораблю раскрывать не стали.

Напомним, ВМС Исламской республики Иран охраняют страну со стороны окружающих вод и проводят операции в открытом море. ВС Ирана в подавляющем большинстве выполняют задачи флота ближнего моря, то есть оперируют в региональных водах, в Персидском и Оманском заливах, и изредка действуют в водах Красного и Средиземного морей, в северо-западной акватории Индийского океана.