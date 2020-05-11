Курьезы фото Эсминец во время учений случайно выпустил ракету и потопил другой корабль ВМС

2020-05-11 15:12 105
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Во время учений эсминец Jamaran ВМС Ирана по ошибке обстрелял и потопил дружественный корабль.

Как сообщает в Twitter директор политического отдела иранского информационного агентства Тасним Махди Бахтиари, инцидент произошел в Оманском заливе.

Эсминец выпустил противокорабельную ракету, которая попала во вспомогательное судно корвет Konarak. Поврежденный корабль быстро затонул.

"Число погибших составило 19 человек, 15 пострадали, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-службы ВМС.

В ВМС назвали произошедшее "инцидентом", однако детали о ракетном ударе по своему кораблю раскрывать не стали.

Напомним, ВМС Исламской республики Иран охраняют страну со стороны окружающих вод и проводят операции в открытом море. ВС Ирана в подавляющем большинстве выполняют задачи флота ближнего моря, то есть оперируют в региональных водах, в Персидском и Оманском заливах, и изредка действуют в водах Красного и Средиземного морей, в северо-западной акватории Индийского океана.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Курьезы"

фото Эсминец во время учений случайно выпустил ракету и потопил другой корабль ВМС

2020-05-11 15:12 105

Из-за карантина крупная немецкая пивоварня начала бесплатно раздавать пиво

2020-05-08 17:33 1266

В поисках порно в Сети мужчина нашел видео 18+ со своей женой

2020-05-01 14:16 3282

В Бельгии призвали есть в два раза больше картофеля во время пандемии

2020-04-27 12:44 2352
Все статьи раздела "Курьезы"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

фото Эсминец во время учений случайно выпустил ракету и потопил другой корабль ВМС 2020-05-11 15:12 105
Из-за карантина крупная немецкая пивоварня начала бесплатно раздавать пиво 2020-05-08 17:33 1266
В поисках порно в Сети мужчина нашел видео 18+ со своей женой 2020-05-01 14:16 3282
В Бельгии призвали есть в два раза больше картофеля во время пандемии 2020-04-27 12:44 2352

Лента

15:46 Карантин сохранил президенту Польши его кресло - выборы не состоялись
фото 15:12 Эсминец во время учений случайно выпустил ракету и потопил другой корабль ВМС
14:45 В Нидерландах найдена мертвой 39-летняя украинка с лайнера Regal Princess
14:11 В китайском Ухане после отмены карантина зафиксированы новые заражения COVID
видео 13:43 Подборка действительно смешных комедий 2019-2020 года, которые можно смотреть онлайн
13:14 Адаптивный карантин: Что разрешено в Украине с 11 мая и какие запреты остались
12:39 Каждый третий из зараженных коронавирусом в мире уже выздоровел
12:16 Кличко заявил, что карантин в Киеве не ослаблит, а еще больше ужесточит
11:42 Самые зараженных области Украины - счет инфицированных пошел на тысячи
11:15 Ослабление карантина: новые требования к парикмахерским, кафе и магазинам