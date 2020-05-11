Коронавирус За что могут оштрафовать в условиях ослабления карантина в Украине: разъяснение

2020-05-11 18:30 162

Решением правительства в Украине были ослаблены меры карантина с 11 мая, однако некоторые ограничения в стране все-таки остались.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, по его словам, карантин перешел в адаптивную модель, но за определенные нарушения гражданин все еще может быть оштрафован. В частности, в Украине нельзя:

- устраивать массовые собрания;

- находиться на улице без маски и без документов;

- перемещаться группами больше 2 человек;

- покидать место самоизоляции и обсервации;

- посещать детские и спортивные площадки, учебные заведения;

- оставлять на улице детей младше 14 лет без взрослых;

- открывать дома престарелых, пункты для мигрантов; залы ресторанов (кроме летних площадок); кинотеатры, спортзалы.

По словам премьера, за такого рода нарушения следует ожидать штрафа – от 17 до 34 тысяч гривен для физического лица; от 34 до 170 тысяч для должностного лица. За нарушение санитарных правил следует ожидать штрафа от 17 до 51 тысячи гривен или ограничения свободы.