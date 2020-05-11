Коронавирус Пенсионерам пообещали новое повышение в июле

2020-05-11 22:00 339

С 1 июля из-за повышения показателя прожиточного минимума вырастет размер минимальной пенсии.

Прожиточный минимум вырастет до 2118 гривен, а пенсия до 1712, что на 74 гривны больше по сравнению с предыдущим показателем.

Кроме того, в декабре пенсионеров ждет еще одно повышение. "Минималка" вырастет на 57 гривен и достигнет 1769 гривен.

Сейчас в стране 11,4 миллиона человек, которые получают пенсию. 0,7% из них (примерно 80 тысяч) выплачивают соцпенсию. К ним относят достигших пенсионного возраста, однако без необходимого трудового стажа для получения выплат. Именно им платят "минималку".

Из-за повышения минимальной пенсии ПФУ сделает перерасчет размера выплат за сверхнормативный стаж. Всем пенсионерам Украины со стажем более 35 (мужчины) и 30 лет (женщины) сделают надбавку 1% от "минималки" за каждый переработанный год. На сегодняшний день надбавка составляет 16,38 гривен, с 1 июля достигнет 17,12 гривен.

Кроме того, все пенсионеры от 80 лет будут продолжать каждый месяц получать дополнительные 500 гривен. В мае они были выплачены уже 1,5 миллиону человек. Эту надбавку будут насчитывать автоматически при достижении 80 лет.

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