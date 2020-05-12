Для профилактики: украинцев летом ждет обязательная массовая вакцинация от гриппа

К началу второй волны коронавируса, которая предположительно начнется осенью текущего года, украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.
По его словам, это сможет уберечь население от одновременной вспышки двух инфекционных болезней: гриппа и коронавируса.
"Ко второй волне мы готовимся по такому принципу: мы хотим исключить сочетание двух похожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус", - заявил Ляшко.
Он отметил, что вакцинацию от гриппа в 2020 году ожидают уже в июле.
"Уже начинать готовиться, рассчитывать потребности, закупать вакцину и вакцинироваться, как только она появится на рынке Украины и других европейских стран.
Поскольку вакцина против гриппа ежегодно меняет штамм вируса, который входит в состав вакцин, поэтому сейчас в данный конкретный период времени мы еще не можем вакцинироваться, потому что вакцины нет.
Рассчитываем на июль, август, сентябрь", - добавил замминистра, отметив, что как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа.
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