Коронавирус Для профилактики: украинцев летом ждет обязательная массовая вакцинация от гриппа

2020-05-13 08:12 225

К началу второй волны коронавируса, которая предположительно начнется осенью текущего года, украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

По его словам, это сможет уберечь население от одновременной вспышки двух инфекционных болезней: гриппа и коронавируса.

"Ко второй волне мы готовимся по такому принципу: мы хотим исключить сочетание двух похожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус", - заявил Ляшко.

Он отметил, что вакцинацию от гриппа в 2020 году ожидают уже в июле.

"Уже начинать готовиться, рассчитывать потребности, закупать вакцину и вакцинироваться, как только она появится на рынке Украины и других европейских стран.

Поскольку вакцина против гриппа ежегодно меняет штамм вируса, который входит в состав вакцин, поэтому сейчас в данный конкретный период времени мы еще не можем вакцинироваться, потому что вакцины нет.

Рассчитываем на июль, август, сентябрь", - добавил замминистра, отметив, что как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа.

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