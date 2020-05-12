Коронавирус Карантин в Украине после 22 мая снова продлят - в Кабмине раскрыли новые планы

2020-05-12 12:16 69

Сегодня стало известно, что Кабмин Украины планирует продлить карантин после 22 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

На данный момент правительство работает над каждым этапом выхода из карантина.

"Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно.

Мы даже немножко падаем по количеству заболевавших до тех, кто уже болеет. Мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было равно количеству тех, кто заболел. Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик", - сказал Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что страна пока идет по тому сценарию выхода из карантина, который был спрогнозирован группой ученых и медиков, и для того, чтобы избежать вспышек, выход из карантина был разбит на пять этапов.

"Вчера мы начали первый этап, когда сняли часть ограничений. Следующий этап будет введен тогда, когда количество заболевших будет уменьшаться в течение определенного периода", - уточнил Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, пока речь не идет о том, что надо будет снова вводить в стране полный локдаун.

"Мы говорим об адаптивном карантине. Если будут локальные заболевания в том или ином городе - мы вводим карантин локально там, где возникают вспышки. Так будет жить весь мир, пока не найдет вакцину", - подытожил глава правительства.

Напомним, 4 мая Кабмин принял постановление, которым продлил карантин в Украине до 22 мая, однако с определенными ослаблениями. Полный список того, что сегодня разрешено и запрещено.

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