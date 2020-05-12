Коронавирус Как и когда в Украине будут запускать общественный транспорт: все подробности

2020-05-12 17:00 1470

Возобновление работы транспорта в рамках карантина из-за коронавируса в Украине и после его окончания будет происходить в несколько этапов. Журналисты собрали все подробности.

Первый этап

С 22 мая, когда начнется первый этап, предполагается запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района).

С 29 мая планируется запуск внутриобластных автоперевозок. Также до 50% пригородных поездов и 42 пары поездов дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс": в западном направлении – 11 пар, в южном – 10, в днепровском – 6, в восточном - 12, в азовском – 3.

Также с этой даты планируется запуск внутреннего авиасообщения.

Второй этап

С 9 июня начнется старт второго этапа, который предусматривает запуск межобластных и международных автоперевозок, в том числе маршрутных такси.

С 12 июня планируется запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.

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Третий этап

Его начало планируется после завершения карантина и предусматривает запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов.

А также запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для приема/отправки международных рейсов.

Кроме того, в контексте вышеописанного трехэтапного плана, "Укрзализниця" разработала свой двухэтапный план запуска железнодорожного транспорта.

По данным пресс-службы компании, на первом этапе предполагается, что на линии пустят 745 поездов, причем сумма убытков составит 279,5 млн гривен ежемесячно.

На втором этапе, при условии общегосударственного смягчения карантина из-за коронавируса, компания планирует запустить еще 571 поезд. Тогда убытки ежемесячно составят 224,5 млн гривен.

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