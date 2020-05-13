Украина Кличко обратился в Кабмин - просит с 25 мая открыть киевское метро

2020-05-13 13:16 153
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Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, предложения Госпотребслужбы и Минздрава о запуске столичной подземки с карантинными ограничениями не реалистичны.

"Мы создадим ужасные толпы и будет еще хуже. Поэтому метро должно открыться для работы в обычном режиме", - подчеркнул он. По мнению мэра, это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта в столице.

По словам столичного градоначальника, в связи с этим КГГА обратилась к Кабмину с просьбой открыть метро с 25 мая на общих основаниях, без необходимости предъявления спецпропусков - но с соблюдением санитарных норм и правил социальной дистанции.

Мэр также сообщил о планах с 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме, без спецпропусков и ограничений по числу пассажиров в салоне. 

"Но стоит понимать, что остановить работу общественного транспорта можно за один день, а вот чтобы полностью восстановить его нужно некоторое время. Это делается постепенно", - сказал он.

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