Коронавирус Украина частично отменила безвиз с Беларусью

2020-05-13 20:00 288

С 1 сентября украинцы не смогут выехать в Беларусь по внутреннему паспорту, но вернуться домой - могут.

Правительство на заседании в среду, 13 мая, частично приостановило действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках.

Согласно решению, с 1 сентября украинцы не смогут пересекать границу с Беларусью по внутреннему паспорту.

При этом при въезде в Украину с Беларуси можно будет по украинскому паспорту.

Такое решение "должно ускорить прохождение пунктов пропуска на границе и уменьшить количество случаев подделки паспорта гражданина Украины". Это также должно усилить национальную безопасность, аргументируют решение в Кабмине.

Напомним, в связи с новыми ограничениями, введенными Кабмином, с полуночи 7 апреля украинцы могут пересечь украинско-белорусскую границу только поездом или самолетом.

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