Коронавирус Украина частично отменила безвиз с Беларусью

2020-05-13 20:00 288
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

С 1 сентября украинцы не смогут выехать в Беларусь по внутреннему паспорту, но вернуться домой - могут.

Правительство на заседании в среду, 13 мая, частично приостановило действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках.

Согласно решению, с 1 сентября украинцы не смогут пересекать границу с Беларусью по внутреннему паспорту.

При этом при въезде в Украину с Беларуси можно будет по украинскому паспорту.

Такое решение "должно ускорить прохождение пунктов пропуска на границе и уменьшить количество случаев подделки паспорта гражданина Украины". Это также должно усилить национальную безопасность, аргументируют решение в Кабмине.

Напомним, в связи с новыми ограничениями, введенными Кабмином, с полуночи 7 апреля украинцы могут пересечь украинско-белорусскую границу только поездом или самолетом.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Ударят морозы, но не везде: синоптик рассказала, где в Украине будет солнечно и жарко

2020-05-13 17:30 1863

Как и когда в Украине будут запускать общественный транспорт: все подробности

2020-05-12 17:00 2130

Кого из украинцев будут бесплатно тестировать на коронавирус - список МОЗ

2020-05-12 14:13 1203

Карантин в Украине после 22 мая снова продлят - стали известны новые планы Кабмина

2020-05-12 12:16 3903

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Кабмин разрешил таксистам ездить по полосе для общественного транспорта

2020-05-13 21:30 60

"С первого по 11-й класс": у Зеленского раскрыли грандиозный план по онлайн-урокам, что будет с обычной школой

2020-05-13 20:30 186

Украина частично отменила безвиз с Беларусью

2020-05-13 20:00 288

Шмыгаль заверил, что украинцам не запрещено выезжать на работу за границу

2020-05-13 19:30 183
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Кабмин разрешил таксистам ездить по полосе для общественного транспорта 2020-05-13 21:30 60
"С первого по 11-й класс": у Зеленского раскрыли грандиозный план по онлайн-урокам, что будет с обычной школой 2020-05-13 20:30 186
Украина частично отменила безвиз с Беларусью 2020-05-13 20:00 288
Шмыгаль заверил, что украинцам не запрещено выезжать на работу за границу 2020-05-13 19:30 183

Лента

21:30 Кабмин разрешил таксистам ездить по полосе для общественного транспорта
21:00 Зеленский уже завтра может продлить запрет на российские соцсети
20:30 "С первого по 11-й класс": у Зеленского раскрыли грандиозный план по онлайн-урокам, что будет с обычной школой
20:00 Украина частично отменила безвиз с Беларусью
19:30 Шмыгаль заверил, что украинцам не запрещено выезжать на работу за границу
видео 19:00 Зеленский анонсировал второй этап смягчения карантина, но призвал "не расслабляться"
18:30 Степанов анонсировал утверждение алгоритма тестирования ИФА-тестами на коронавирус
18:00 Пенсии украинцам повысят еще дважды до конца года
17:30 Ударят морозы, но не везде: синоптик рассказала, где в Украине будет солнечно и жарко
17:00 Рада приняла важный закон для бизнеса и медиков из-за карантина: кто может не платить налоги