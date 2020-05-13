Коронавирус Рада приняла важный закон для бизнеса и медиков из-за карантина: кто может не платить налоги

2020-05-13 17:00 51
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В Украине физических лиц-предпринимателей (ФЛП) освободили от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) еще на один месяц из-за карантина в стране.

Об этом говорится в законопроекте №3329-д, который Верховная Рада приняла во втором чтении и за основу в среду, 13 мая.

Закон об освобождении от налогов до конца мая 2020 года поддержали 333 народных депутата. Никто не был против, но воздержались от голосования 9 политиков.

 

Кто освобожден от налогов

Теперь начисление пени не будет применяться к медикам, которые участвуют в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. Это означает, что их зарплата будет больше.

Закон касается предпринимателей, чтобы поддержать бизнес в период карантина, дать ему налоговые льготы и упростить административные процедуры.

 Так, продлен период, в течение которого ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, будут освобождены от уплаты ЕСВ на период с 1 по 31 мая 2020 года.
 
Что еще предусматривает законопроект
 
  • продление срока неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
  • продление срока неначисления пени последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
  • продление моратория на проведение документальных и фактических проверок по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
  • уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн. грн. в 200 млн. грн;
  • продление срока действия Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 августа 2020 до 2024 года;
  • внесение ряда других изменений, направленных на урегулирование административных процедур на период действия ограничительных карантинных мероприятий и после их завершения.

Законопроект был принят за основу в первом чтении 30 апреля.

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