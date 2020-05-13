Коронавирус Кабмин разрешил таксистам ездить по полосе для общественного транспорта

2020-05-13 21:30 60

Кабмин разрешил таксистам ездить по выделенной полосе общественного транспорта. Кроме того, теперь там может происходить посадка и высадка пассажиров.

Соответствующее распоряжение об изменении правил дорожного движения утвердил Кабмин на заседании в среду, 13 мая.

Инициативу, позволяющую водителям такси пользоваться правой полосой, предложило Министерство инфраструктуры. Как написал в пояснительной записке глава ведомства Владислав Криклий, подобная практика уже давно существует в Пекине, Берлине, Париже и Лондоне. Принятый проект постановления призван создать благоприятные условия для водителей такси.

Тем временем в Киеве, где со вчерашнего дня власти ослабили карантин, службы такси резко повысили цены. Так, стоимость услуг перевозчиков поднялась в 1,5-3 раза.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире