Коронавирус В Украине уже в пять раз больше зараженных, чем могут принять больницы - ситуация по областям

2020-05-14 13:45 468

По данным Минздрава за минувшие сутки в Украине зафиксировано 422 новых случая инфицирования коронавирусом Covid-19. Всего в стране число инфицированных уже составляет 16 847 человек.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, в Украине умерли 456 (+17 за последние сутки) пациентов, еще 4143 (+427) пациента выздоровели.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных.

Такая нагрузка на больницы будет максимальной. Увы, на 14 мая имеем уже почти в пять раз больше инфицированных.

Ситуация с заражением китайским коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область — 654 случая

Волынская область — 535 случаев

Днепропетровская область — 781 случай

Донецкая область — 117 случаев *

Житомирская область — 533 случая

Закарпатская область — 791 случай

Запорожская область — 347 случаев

Ивано-Франковская область — 1166 случаев

Кировоградская область — 432 случая

г. Киев — 2012 случаев

Киевская область — 1067 случаев

Львовская область — 904 случая

Луганская область — 42 случая*

Николаевская область — 228 случаев

Одесская область — 693 случая

Полтавская область — 257 случаев

Ровенская область — 1062 случая

Сумская область — 158 случаев

Тернопольская область — 1033 случая

Харьковская область — 713 случаев

Херсонская область — 165 случаев

Хмельницкая область — 209 случаев

Черновицкая область — 2516 случаев

Черкасская область — 348 случаев

Черниговская область — 82 случая

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*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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