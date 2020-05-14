Коронавирус В Украине уже в пять раз больше зараженных, чем могут принять больницы - ситуация по областям

2020-05-14 13:45 468
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По данным Минздрава за минувшие сутки в Украине зафиксировано 422 новых случая инфицирования коронавирусом Covid-19. Всего в стране число инфицированных уже составляет 16 847 человек.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, в Украине умерли 456 (+17 за последние сутки) пациентов, еще 4143 (+427) пациента выздоровели. 

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных.

Такая нагрузка на больницы будет максимальной. Увы, на 14 мая имеем уже почти в пять раз больше инфицированных.

Ситуация с заражением китайским коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область — 654 случая
  • Волынская область — 535 случаев
  • Днепропетровская область — 781 случай
  • Донецкая область — 117 случаев*
  • Житомирская область — 533 случая
  • Закарпатская область — 791 случай
  • Запорожская область — 347 случаев
  • Ивано-Франковская область — 1166 случаев
  • Кировоградская область — 432 случая
  • г. Киев — 2012 случаев
  • Киевская область — 1067 случаев
  • Львовская область — 904 случая
  • Луганская область — 42 случая*
  • Николаевская область — 228 случаев
  • Одесская область — 693 случая
  • Полтавская область — 257 случаев
  • Ровенская область — 1062 случая
  • Сумская область — 158 случаев
  • Тернопольская область — 1033 случая
  • Харьковская область — 713 случаев
  • Херсонская область — 165 случаев
  • Хмельницкая область — 209 случаев
  • Черновицкая область — 2516 случаев
  • Черкасская область — 348 случаев
  • Черниговская область — 82 случая

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*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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