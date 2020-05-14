В Украине уже в пять раз больше зараженных, чем могут принять больницы - ситуация по областям
2020-05-14 13:45 468
По данным Минздрава за минувшие сутки в Украине зафиксировано 422 новых случая инфицирования коронавирусом Covid-19. Всего в стране число инфицированных уже составляет 16 847 человек.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, в Украине умерли 456 (+17 за последние сутки) пациентов, еще 4143 (+427) пациента выздоровели.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных.
Такая нагрузка на больницы будет максимальной. Увы, на 14 мая имеем уже почти в пять раз больше инфицированных.
Ситуация с заражением китайским коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область — 654 случая
- Волынская область — 535 случаев
- Днепропетровская область — 781 случай
- Донецкая область — 117 случаев*
- Житомирская область — 533 случая
- Закарпатская область — 791 случай
- Запорожская область — 347 случаев
- Ивано-Франковская область — 1166 случаев
- Кировоградская область — 432 случая
- г. Киев — 2012 случаев
- Киевская область — 1067 случаев
- Львовская область — 904 случая
- Луганская область — 42 случая*
- Николаевская область — 228 случаев
- Одесская область — 693 случая
- Полтавская область — 257 случаев
- Ровенская область — 1062 случая
- Сумская область — 158 случаев
- Тернопольская область — 1033 случая
- Харьковская область — 713 случаев
- Херсонская область — 165 случаев
- Хмельницкая область — 209 случаев
- Черновицкая область — 2516 случаев
- Черкасская область — 348 случаев
- Черниговская область — 82 случая
В США ДОКАЗАЛИ: ВСЕ, ЧТО ЗНАЕМ О COVID-19 - БОЛЬШАЯ ОШИБКА
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире