Коронавирус В Минкульте назвали сроки открытия кинотеатров и театров

2020-05-14 18:30 243
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Работа театров, кинотеатров и проведение концертов будут возможны не раньше июля. Об этом заявила и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

"Мы планируем, что это - июль", - отметила Фоменко.

Также глава Минкульта подчеркнула, что театры, кинотеатры и концерты станут доступны для зрителей на четвертом-пятом этапе выхода из карантина - после отмены почти всех ограничений.

"В настоящее время мы, даже не столько мы, сколько главный санитарный врач, не видим возможным открыть для посещения ни кинотеатры, ни концертные организации, ни театры", - заявила Фоменко.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине заработают непродовольственные рынки - в Кабмине назвали условие

2020-05-14 21:00 168

В Минздраве назвали медуслуги, которые будут бесплатными на втором этапе медреформы

2020-05-07 20:00 1779

Карантин в Украине: сколько еще украинцы готовы соблюдать ограничения

2020-05-05 15:46 1893

В Минздраве назвали рискованным смягчение карантина

2020-05-04 17:30 705

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине готовятся открывать спортзалы, отели и транспорт

2020-05-14 22:00 111

видео Евровидение-2020: онлайн-трансляция второго концерта

2020-05-14 21:30 165

В Украине заработают непродовольственные рынки - в Кабмине назвали условие

2020-05-14 21:00 168

Китай отреагировал на украинский иск в суд из-за коронавируса: мы пострадавшая страна

2020-05-14 20:30 282
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Украине готовятся открывать спортзалы, отели и транспорт 2020-05-14 22:00 111
видео Евровидение-2020: онлайн-трансляция второго концерта 2020-05-14 21:30 165
В Украине заработают непродовольственные рынки - в Кабмине назвали условие 2020-05-14 21:00 168
Китай отреагировал на украинский иск в суд из-за коронавируса: мы пострадавшая страна 2020-05-14 20:30 282

Лента

22:00 В Украине готовятся открывать спортзалы, отели и транспорт
видео 21:30 Евровидение-2020: онлайн-трансляция второго концерта
21:00 В Украине заработают непродовольственные рынки - в Кабмине назвали условие
20:30 Китай отреагировал на украинский иск в суд из-за коронавируса: мы пострадавшая страна
20:00 На Закарпатье обрушилось здание кинотеатра: момент ЧП попал на видео
19:30 Трамп пригрозил полным разрывом отношений с Китаем
19:00 В России утверждают, что сумели остановить эпидемию коронавируса
18:30 В Минкульте назвали сроки открытия кинотеатров и театров
18:00 Теперь уже официально: названа дата возобновления чемпионата Украины по футболу
17:30 Зеленский сделал важное заявление об открытии непродовольственных рынков в Украине