Коронавирус В Минкульте назвали сроки открытия кинотеатров и театров

2020-05-14 18:30 243

Работа театров, кинотеатров и проведение концертов будут возможны не раньше июля. Об этом заявила и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

"Мы планируем, что это - июль", - отметила Фоменко.

Также глава Минкульта подчеркнула, что театры, кинотеатры и концерты станут доступны для зрителей на четвертом-пятом этапе выхода из карантина - после отмены почти всех ограничений.

"В настоящее время мы, даже не столько мы, сколько главный санитарный врач, не видим возможным открыть для посещения ни кинотеатры, ни концертные организации, ни театры", - заявила Фоменко.

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