Коронавирус Трамп пригрозил полным разрывом отношений с Китаем

2020-05-14 19:30 285
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут полностью прекратить отношения с Китаем в случае проблем с этой страной.

Об этом он заявил в интервью Fox Business в четверг, 14 мая.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать <...> Мы могли бы разорвать все отношения",— сказал Трамп.

По словам американского лидера, разрыв отношений привел бы к экономии определенных средств. "Теперь, если бы ты это сделал, что бы случилось? Ты бы сэкономил $500 млрд, если бы разорвал все отношения",— сказал в интервью журналисту глава Белого дома.

Также Трамп добавил, что сейчас он не собирается общаться с председателем КНР Си Цзиньпином. "У меня очень хорошие отношения с Си Цзиньпином, но сейчас я не хочу с ним беседовать",— сказал он.

Ранее господин Трамп написал в Twitter, что очень дорого "иметь дело с Китаем". "Мы только что заключили отличную сделку, чернила едва высохли, и мир пострадал от чумы из Китая. 100 торговых сделок не смогут изменить ситуацию: все эти потерянные невинные жизни",— добавил он.

Напомним, США лидируют по количеству случаев заражения (1,4 млн) и смертей (84 тыс.) от коронавируса. В конце апреля, по информации СМИ, Дональд Трамп поручил спецслужбам выяснить природу возникновения вируса из китайского Уханя. Глава Белого дома также не исключил введение санкций в отношении Пекина.

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