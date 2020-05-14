Коронавирус В Украине заработают непродовольственные рынки - в Кабмине назвали условие

2020-05-14 21:00 171

Кабинет министров Украины разрешил открыть непродовольственные рынки в рамках ослабления карантина. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале в четверг, 14 мая.

Сообщается, что сегодня состоялось внеочередное заседание Кабмина, на котором внесли изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, позволяющее восстановить работу непродовольственных рынков.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят восстановить полное торговое обслуживание населения.

Отмечается, что непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

В Украине с 11 мая начался первый этап ослабления карантинных ограничений. Основываясь на рекомендациях Кабинета министров, местные власти самостоятельно принимают решение о смягчении карантина. Как происходит первый этап выхода из карантина в Украине и что уже открылось читайте в материале "Вести.ua".

По состоянию на 14 мая в Украине лабораторно подтверждено 16 847 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Известно о 456 летальных исходах от коронавируса, 4143 пациента выздоровели.

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