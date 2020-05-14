Коронавирус В Украине готовятся открывать спортзалы, отели и транспорт

2020-05-14 22:00 111
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Осталось десять дней до возможного начала второго этапа ослабления карантина в Украине. Не исключено, что после 22 откроются школы, спортзалы и отели. Еще власти внести изменения в существующие правила. Разрешили гулять по улицам по восемь человек, обедать на летних площадках в кафе вчетвером.

На украинско-польской границе должен заработать единственный пеший пункт пропуска Шегини-Медика, что существенно облегчит перемещения наших заробитчанин.

Мэр Виталий Кличко попросил у центральной власти открыть метро в Киеве с 25 мая. Однако пока ни президент Владимир Зеленский, ни премьер Денис Шмыгаль ему этого не пообещали.

Число заболевших коронавирусом в Украине приближается к 17 тысячам. Тестирований проведено почти 200 тысяч.

Как Украина понемногу выходит из режима карантина и распространяется коронавирус, какие заявления делают чиновники, как живут украинцы - все это и главные мировые новости 14 мая в нашем обновляемом материале.

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