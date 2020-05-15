Коронавирус Число зараженных коронавирусом в Украине начало расти - новые данные по областям

2020-05-15 13:16 312
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В Украине снова зафиксирован рост заболеваемости китайским коронавирусом нового типа. Так, за минувшие сутки выявлено 483 новых случая инфицирования Covid-19. Общее число заразившихся уже составило 17 330.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, за все время пандемии выздоровели 4 473 пациента (+330 за сутки). Кроме того, 14-15 мая было сделано наибольшее количество ПЦР-тестов за весь период - 8 996.

Ситуация с пандемией китайского коронавируса в областях Украины:

  • Винницкая область — 674 случая
  • Волынская область — 582 случая
  • Днепропетровская область — 791 случай;
  • Донецкая область — 121 случай*
  • Житомирская область — 538 случаев
  • Закарпатская область — 816 случаев
  • Запорожская область — 356 случаев
  • Ивано-Франковская область — 1188 случаев
  • Кировоградская область — 437 случаев
  • г. Киев — 2068 случаев
  • Киевская область — 1094 случая
  • Львовская область — 942 случая
  • Луганская область — 42 случая*
  • Николаевская область — 228 случаев
  • Одесская область — 712 случаев
  • Полтавская область — 257 случаев
  • Ровенская область — 1074 случая
  • Сумская область — 158 случаев
  • Тернопольская область — 1060 случаев
  • Харьковская область — 757 случаев
  • Херсонская область — 167 случаев
  • Хмельницкая область — 222 случая
  • Черновицкая область — 2600 случаев
  • Черкасская область — 350 случаев
  • Черниговская область — 96 случаев

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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