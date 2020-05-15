Коронавирус Число зараженных коронавирусом в Украине начало расти - новые данные по областям

2020-05-15 13:16 312

В Украине снова зафиксирован рост заболеваемости китайским коронавирусом нового типа. Так, за минувшие сутки выявлено 483 новых случая инфицирования Covid-19. Общее число заразившихся уже составило 17 330.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, за все время пандемии выздоровели 4 473 пациента (+330 за сутки). Кроме того, 14-15 мая было сделано наибольшее количество ПЦР-тестов за весь период - 8 996.

Ситуация с пандемией китайского коронавируса в областях Украины:

Винницкая область — 674 случая

Волынская область — 582 случая

Днепропетровская область — 791 случай;

Донецкая область — 121 случай *

Житомирская область — 538 случаев

Закарпатская область — 816 случаев

Запорожская область — 356 случаев

Ивано-Франковская область — 1188 случаев

Кировоградская область — 437 случаев

г. Киев — 2068 случаев

Киевская область — 1094 случая

Львовская область — 942 случая

Луганская область — 42 случая *

Николаевская область — 228 случаев

Одесская область — 712 случаев

Полтавская область — 257 случаев

Ровенская область — 1074 случая

Сумская область — 158 случаев

Тернопольская область — 1060 случаев

Харьковская область — 757 случаев

Херсонская область — 167 случаев

Хмельницкая область — 222 случая

Черновицкая область — 2600 случаев

Черкасская область — 350 случаев

Черниговская область — 96 случаев

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире