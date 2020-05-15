Число зараженных коронавирусом в Украине начало расти - новые данные по областям
2020-05-15 13:16 312
В Украине снова зафиксирован рост заболеваемости китайским коронавирусом нового типа. Так, за минувшие сутки выявлено 483 новых случая инфицирования Covid-19. Общее число заразившихся уже составило 17 330.
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, за все время пандемии выздоровели 4 473 пациента (+330 за сутки). Кроме того, 14-15 мая было сделано наибольшее количество ПЦР-тестов за весь период - 8 996.
Ситуация с пандемией китайского коронавируса в областях Украины:
- Винницкая область — 674 случая
- Волынская область — 582 случая
- Днепропетровская область — 791 случай;
- Донецкая область — 121 случай*
- Житомирская область — 538 случаев
- Закарпатская область — 816 случаев
- Запорожская область — 356 случаев
- Ивано-Франковская область — 1188 случаев
- Кировоградская область — 437 случаев
- г. Киев — 2068 случаев
- Киевская область — 1094 случая
- Львовская область — 942 случая
- Луганская область — 42 случая*
- Николаевская область — 228 случаев
- Одесская область — 712 случаев
- Полтавская область — 257 случаев
- Ровенская область — 1074 случая
- Сумская область — 158 случаев
- Тернопольская область — 1060 случаев
- Харьковская область — 757 случаев
- Херсонская область — 167 случаев
- Хмельницкая область — 222 случая
- Черновицкая область — 2600 случаев
- Черкасская область — 350 случаев
- Черниговская область — 96 случаев
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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