Коронавирус Специалисты назвали овощ, который поможет восстановить деятельность легких

2020-05-16 12:00 315

Медики рассказали, как при помощи продуктов питания можно восстановить ваши легкие, передают Акценты.

Специалисты утверждают, что болгарский перец насыщен столькими полезными веществами, что помогает даже восстановится легким. Легкие также способны накапливать токсины и бактерии, не говоря уже о том, что с ними происходит, когда человек употребляет никотин и другие курительные вещества.

В этом овоще содержатся витамины группы B, витамины А, С, Е, PP и К. А также минералы: калий, кальций, селен, магний, фосфор, натрий, медь, марганец, цинк и железо. Кажется, что одним этим овощем только и питаться, количество полезных веществ просто впечатляет. Однако не забывайте, что перец не содержит дневной дозы абсолютно всех вышеперечисленных элементов.

Но если употреблять его регулярно, то он поспособствует укреплению иммунитета. Он повышает сопротивляемость организма вирусам и бактериям. Это, кстати тот овощ, в котором содержится наибольшее количество витамина С. Также перец способствует профилактике и лечению анемии. Продукт помогает поднять уровень гемоглобина.

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